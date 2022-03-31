Bu 3 besin maddesinin eksikliği saçları beyazlatıyor

Yaş aldıkça saç renginin değişmesi beyaz saç tellerinin artması son derece normal bir durumdur. Ancak beyazlama süreci genetiğin dışında bazen bazı besin maddelerinin eksikliğinden kaynaklanabiliyor.

Beyaz saç, hayatın hemen hemen her döneminde ortaya çıkabilir. 20’li yaşların başındaki gençler bile saç tellerinin arasında beyaz tellere rastlayabilir. İnsan vücudunda cildin tamamına yayılan milyonlarca saç kökü veya küçük keseler bulunur. Folikül adı verilen bu kökler, melanin içeren pigment hücreleri üretir.

Zamanla saç kökleri pigment hücrelerini kaybeder ve bu da beyaz saç tellerine neden olur. Melanin pigmenti yeterince üretilmediğinde saçlarımız rengini kaybeder. Melanin, saç tabakasında birikir ve saçların kızıl, kahverengi, sarı veya siyah parlamasını sağlar. Yaşlandıkça, saç hücreleri daha az melanin üretir. Sonuç olarak renk pigmenti artık saç katmanlarına ulaşamaz ve gri veya bembeyaz saç telleri renkli tellerin yerini almaya başlar.

Saç beyazlama sürecimizi daha çok genetiğimiz belirler. Bazı insanlar gri saçları 20'li yaşlarında fark ederken bazıları ise 40 lı yaşlarda bile çok az beyaz saç teline sahiptir. Çoğunluk için grileşme 30'lu yaşlarında başlar.

Beyaz saç için diğer tetikleyiciler stres , hormon dalgalanmaları ve metabolik bozukluklardır. Aşırı miktarda besin eksikliği de saç beyazlamanızı açıklayabilir. Hangi besin maddelerinin eksikliği canınızı sıkan bu renksiz saç tellerine neden oluyor ayrıntılı olarak açıklıyoruz.

1. B5 VİTAMİNİ

B grubundan vitaminlerin bize güçlü ve sağlıklı saçlar veren güzellik vitaminleri olarak kabul edilmesi sebepsiz değildir. Diğer şeylerin yanı sıra, B5 vitamini saç kökündeki önemli metabolik süreçlerden sorumludur ve kafa derisinin iltihaplanmasını önler.

B5'in yetersiz tedariki bu nedenle saçınızın grileşmesine neden olabilir. B5 eksikliğiniz varsa, büyük olasılıkla diğer B vitaminlerinde de eksiksinizdir, bu da pigmentasyon eksikliğine ek olarak saç dökülmesine de yansır .

Vücut güzellik vitaminlerinin sadece küçük miktarlarını depolayabildiğinden, düzenli olarak B vitamini yüksek gıdalar yemelisiniz. Bunlar avokado, muz, balık ve et, yumurta, süt, baklagiller ve tam tahıllar şeklinde sıralanabilir.

2. D VİTAMİNİ

D vitamini sadece güçlü kemikler ve kaslar ve bağışıklık sistemimiz için önemli değil, saçlarımız da güneş vitamininden yararlanıyor. Örneğin, saç döngüsünün büyüme aşamasını hızlandırır. Bununla birlikte, ciddi bir vitamin eksikliği varsa, melanin üretimi bozulur ve saçlarınız griye döner.

D vitamin eksikliğinin ilk belirtileri kuru ve dökülen saçların yanı sıra yorgunluk ve vücut ağrılarıdır. Bunu önlemek için ilkbahar ve yaz aylarında mümkün olduğunca fazla güneş ışığına maruz kalmalısınız.

İhtiyacımız olan D vitamininin yaklaşık yüzde 80 ila 90'ını cildimiz aracılığıyla üretiyoruz.

3. BAKIR

Bakır, saç hücrelerimizin melanin üretebilmesi için gereklidir. Bu nedenle bir eksiklik saçınızda pigmentasyon eksikliğine yol açabilir.

Bakır eksikliğini gösteren diğer belirtiler yorgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybıdır. Bakır eksikliği nadir görülen eksikliklerden biridir ve çok tek taraflı ve sağlıksız bir diyetin veya bağırsak hastalıklarının ve böbrek hasarının sonucu olabilir.

Bakırı balık, sakatat, kabuklu yemişler, kepekli tahıllar ve baklagiller gibi gıdalarda bulabilirsiniz.