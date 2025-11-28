Bu hatalar hastanelik ediyor! Gıda zehirlenmesinin en yaygın belirtileri ve nedenleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde gıda tüketimindeki hatalara bağlı gıda zehirlenmesi vakaları artış gösteriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve CDC’nin paylaştığı verilere göre, her yıl milyonlarca kişi hatalı saklama, yanlış pişirme ya da bozulmuş gıdaların tüketilmesi nedeniyle gıda kaynaklı hastalıklara yakalanıyor.

Uzmanlar, özellikle evde hazırlanan yiyeceklerde hijyen ve saklama koşullarına dikkat edilmediğinde riskin çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

GIDA ZEHİRLENMESİNİN EN YAYGIN BELİRTİLERİ

Uzmanlara göre , gıda zehirlenmesinin belirtileri genellikle birkaç saat içinde ortaya çıkıyor:

-Mide bulantısı ve kusma

-İshal

-Karın ağrısı ve kramp

-Ateş ve halsizlik

-Baş dönmesi ve iştahsızlık

Şiddetli vakalarda ise belirtiler 24–48 saat sürebiliyor ve çocuklar, yaşlılar ile kronik hastalığı olan bireylerde daha ağır seyredebildiği belirtiliyor.

GIDA ZEHİRLENMESİNİ ARTIRAN EN KRİTİK HATALAR

-Çiğ gıdaların (özellikle tavuk, et, yumurta) diğer yiyeceklerle temas etmesi

-Gıdaların oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi

-Yetersiz pişirme (iç sıcaklığın düşük kalması)

-Bozulmuş ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tüketilmesi

GIDA ZEHİRLENMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK BASİT ÖNLEMLER

1. Eller 20 saniye sabunla yıkanmalı, mutfak yüzeyleri temiz tutulmalı.

2. Çiğ ve pişmiş gıdaları ayırın. Aynı kesme tahtasını kullanmayın, çapraz bulaşma riskine dikkat edin.

3. Gıdaları tamamen pişirin. Tavuk, et ve balık iç sıcaklığı en az 70°C’ye ulaşmalı.

4. Buzdolabı 4°C’nin altında, dondurucu –18°C’de çalışmalı.

5. Bozuk süt ürünleri, çözdürülüp yeniden dondurulan gıdalardan kaçının.