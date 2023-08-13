Bu kez Kapadokya'nın üzerinde figürlü balonlar havalandı Kapadokya'da peribacalarının üzerinde süzülen balonlar görsel şölen olmaya devam ederken bu kez balonların şekli değişti.

AA Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Nevşehir'de "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" düzenlendi. Festivalin son gününde figürlü sıcak hava balonları bölge semalarında süzüldü. Bu yıl 11 şehirde gerçekleştirilen "Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında Nevşehir 5 Ağustos'tan yu yana çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında figürlü sıcak hava balonları uçtu Kentte düzenlenen ve bugün sona erecek festival etkinlikleri arasında yer alan figürlü sıcak hava balonlarının uçuşu gün doğumu vaktinde yapıldı. Figürlü balonlar Göreme semalarında Göreme beldesindeki festival alanında, çeşitli figürlerdeki balonlar peş peşe gökyüzüne yükseldi. Turistler izledi Balonlar, peribacaları üzerinde süzülürken, turistler ortaya çıkan renkli manzarayı ilgi ile izledi.