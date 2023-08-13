Bu kez Kapadokya'nın üzerinde figürlü balonlar havalandı
AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Nevşehir'de " Balon ve Kültür Yolu Festivali" düzenlendi.

Festivalin son gününde figürlü sıcak hava balonları bölge semalarında süzüldü.

Bu yıl 11 şehirde gerçekleştirilen "Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında 5 Ağustos'tan yu yana çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Festival kapsamında figürlü sıcak hava balonları uçtu

Kentte düzenlenen ve bugün sona erecek festival etkinlikleri arasında yer alan figürlü sıcak hava balonlarının uçuşu gün doğumu vaktinde yapıldı.

Figürlü balonlar Göreme semalarında

Göreme beldesindeki festival alanında, çeşitli figürlerdeki balonlar peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Kapadokya'nın üzerinde figürlü balonlar havalandı

Turistler izledi

Balonlar, peribacaları üzerinde süzülürken, turistler ortaya çıkan renkli manzarayı ilgi ile izledi.