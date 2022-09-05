Bulaşık makinesindeki kötü kokulara veda edin: Ürünlere para harcamayın, mutfağa bakın!

Oldukça basit ve pratik bir yöntemle bulaşık makinesindeki kötü kokulara veda edebilirsiniz. İşte paranızı pahalı ürünlere harcamadan bulaşık makinesindeki kötü kokuları temizlemek için pratik yol...

Bulaşık makinesi sayesinde tabaklar, bardaklar, çatal ve bıçaklar, tencere ve tavalar, doğru şekilde kullanmayı bildiğiniz sürece temizlenir ve parfümlenir. Bulaşık makinesinin en iyi şekilde çalışması için zaman zaman ekstra bakıma ihtiyacı vardır.

Bulaşıkları daha güzel kokulu ve temiz hale getirebilmek için katkı maddeleri ve çeşitli kimyasal ürünler kullanıyor olabilirsiniz. Ancak bugünden itibaren herkesin mutfağında bulunan bu malzeme sayesinde bulaşık makinesindeki kötü kokulara veda edebilirsiniz.

İşte bulaşık makinesindeki kötü kokulardan kurtulmak için yapmanız gerekenler...

Kötü kokulara veda edin

Bazen basit ve pratik doğal çareler çok fazla para harcamadan ve hepsinden önemlisi kimyasal kullanmaya gerek kalmadan hayatınız iyileştirebilir. Bulaşık makineniz varsa ve yıkandıktan sonra kötü kokuyorsa doğru yerdesiniz.

Bulaşık makinesini kullanırken, kötü kokular üreten mikrop ve bakterilerden kaynaklanan yağların birikmesini önlemek için bakımının önemli olduğunu unutmayın.

Özellikle yemek artıkları, ayrıca yağlar ve yağlı maddeler birikebilir ve hoş olmayan kokulara neden olabilir. Tabii ki, piyasada çok miktarda ürün var ve bunları herhangi bir marketten satın alabilirsiniz. Ancak para harcamak istemiyor ve kimyasallardan hoşlanmıyorsanız, doğal bir çareyi deneyebilirsiniz.

Limonları kullandıktan sonra kabuklarını artık atmayın. Neden mi? Bulaşıkların parlak, temiz ve mis gibi kokması için her yıkamada sıkılmış ve kullanılmış limonu bulaşık makinesine koymanız yeterlidir.

Bir lira dahi harcamanıza neden olmayacak, her zaman parlak ve mis kokulu tabaklara, çatal ve bıçaklara, bardaklara ve tencere ve tavalara sahip olmanızı sağlayacak kolay ve her şeyden önce ekonomik bir yöntemdir.

Bir veya daha fazla limonun kabuğunu alın ve bulaşık makinesi sepetine sabitleyin. Hem alt hem üste sabitleyebilirsiniz. Yıkama sırasında etrafa dağılmaması için sabitlemeniz önemlidir.

Daha sonra kullandığınız deterjanı da ekleyip cihazı çalıştırabilirsiniz.

Bu çok basit numara sayesinde bulaşıkların yıkamanın sonunda nasıl süper temiz ve mis kokulu olacağını fark edebilirsiniz. Limon, ev temizliğinde büyük bir yardımcıdır.

Ayrıca bu yöntem limon kabuklarını zaten atacak olacağınız için hiçbir ücret harcamamanızı sağlayacak.