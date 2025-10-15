Bulaşık süngerini mikrodalgaya koyun, 2 dakikada tertemiz oluyor...

Evlerde her gün kullanılan bulaşık süngerleri, yiyecek artıkları, yağ ve nem nedeniyle bakteri üremesi için ideal ortam oluşturuyor.

Almanya’nın Kara Orman Bölgesi’ndeki Furtwangen Üniversitesi araştırmacılarından Dr. Markus Egert, bir süngerde 82 milyara kadar bakteri bulunabileceğini açıkladı. Bu durum, süngerleri hijyen açısından oldukça riskli hale getiriyor.

Uzmanlar, süngerlerin en az 2-3 günde bir değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak süngeri tamamen değiştirmeden hijyenini sağlayabilirsiniz.

MİKRODALGA FIRINA KOYUN

Süngerleri mikrodalgada temizleyebilirsiniz. Önce süngeri nemlendirin ve 2 dakika boyunca mikrodalgaya koyun.

Bu süre zarfında süngerdeki bakterilerin büyük çoğunluğu yüksek sıcaklık sayesinde öldürülür.

Mikrodalgaya koymadan önce sünger üzerinde metal parça olmadığından emin olun, aksi takdirde kıvılcımlara yol açabilir.

Alternatif olarak süngeri bulaşık makinesinin üst rafına yerleştirin ve en yüksek sıcaklığa sahip programı seçin. Yıkama döngüsü süngeri tamamen dezenfekte eder. İşlem tamamlandıktan sonra süngeri iyice kurulamayı unutmayın.

Süngerleri temizlemenin bir diğer yolu da sirkeli suda kaynatmaktır.