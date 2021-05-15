Burak Önal; Sem ve Seo Arasındaki Farklara Dikkat Çekti

Sem ile Seo arasındaki farklara dikkat çeken Burak Önal; Sem ve Seo’nun ne işe yaradığını, arasındaki farkları anlatarak, merak edilen tüm detayları cevapladı.

Search Enging Marketing kelimesinin kısaltması olan SEM ile Search Engine Optimization kelimesinin kısaltması olan SEO arasındaki farklara dikkat çeken Burak Önal; SEM ve SEO’nin ne işe yaradığını, arasındaki farkları anlatarak, merak edilen tüm detayları cevapladı.

Search Engine Marketing (SEM) arama motoru pazarlaması olarak adlandırılırken; Search Engine Optimization (SEO); arama motoru optimizasyonu anlamına geldiğini söyleyen Burak Önal; en popüler arama motoru pazarlamasının Google Ads olduğunu söyledi.

SEM ile Reklam Verme Sürecinizi Profesyonelleştirin

Arama motorlarının reklam panelleri kullanılarak, dijital pazarlama ajanslarının profesyonel hizmetlerinin birleşimiyle gerçekleştirilen reklam verme süreciniz, daha da profesyonel hale geliyor.

Bu konuda önemli açıklamalarda bulunan Burak Önal; anahtar kelimeler, hedef kitlelerin ilgi alanları, web sitelerinde neyin hedefleneceği, yeniden pazarlama stratejisinin nasıl planlanması gerektiğini arama motoru pazarlamasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Tıklama Başına Maliyetle Reklamlar

Arama motoru optimizasyonu sayesinde; web sitenizin arama motorlarında, üst sıralara çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanında arama motoru pazarlaması ile tıklama başına maliyetle, anlık reklam vererek, arama motorlarında üst sıralara çıkılabileceğini söyleyen Burak Önal; ürün satışı yapan, hizmetlerini tanıtan ve marka bilinirliğini ön plana çıkarmak isteyen herkese uygun olduğunu söylediği arama motoru pazarlamasıyla, konumunuzu üst sıralara yükseltebileceğinizi söyledi.

Arama motoru pazarlaması sayesinde verilen reklamlar sayesinde; web sitenizde gözle görülür bir trafiğin oluşacağını da sözlerine ekleyen Burak Önal; geri dönüşümlerin ise satışa yönelik olabileceğini de belirtti.

Google Analytics, Yandex Metrica gibi farklı ölçüm araçlarını kullanarak, hedef kitlenizin durumunu ölçebilir, demografiye göre hedef kitlenizi kolaylıkla seçebilirsiniz diyen Burak Önal; Google reklamlarının, sektörel olarak değişkenlik gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Tıklama başı maliyetlerle görüntüleme başına maliyetlerin değişkenlik gösterdiği Google reklamlarının dışında farklı arama motorlarına reklam vermek de mümkün olduğunu söyleyen Burak Önal; ancak bunun ekstra maliyetlerinin de olabileceğini aktardı.