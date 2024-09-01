Burdur'da asırlardır sudan koyun geçirme geleneği yaşatılıyor Çobanlar koyunlarla birlikte yazı yaylada geçirdi. Yayladan göç zamanı gelince koyunlar sahiplerine teslim edilmeden önce boyanıp, çobanlar tarafından sudan geçiriliyor.

AA

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği yu yıl da devam etti.

İlçenin Hasanpaşa köyünde "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan gelenekte, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

SABAHIN İLK IŞIKLARINDA KOYUN POSTLARI AL RENGE BULANDI

Babadan oğula, kuşaklar boyunca devam ettirilen gelenekte, sabahın ilk ışıklarıyla sürü lideri koçlar ve "elcik" denilen koyunların postları al renkte boyandı.

KOYUNLAR SUDAN GEÇİRİLDİ

Çobanlar, sürülerinin önünden nehre atlayarak ıslık ve çıkardıkları seslerle koyunlarını sudan geçirmeye çalıştı.

Yörük kültürünün yaşayan örneklerinden biri olan etkinlik ilgiyle takip edildi.

GELENEK YENİ NESİLLERE AKTARILIYOR

Yetkililer, asırlar boyu devam eden geleneği sonraki nesillere taşımayı görev edindiklerini söyledi.

Geleneğin koyun yıkama etkinliğini olduğunu belirten yetkililer, yaşattıkları geleneğin bir şenlik ve yarış havasında yapıldığını aktardı.

ÇOBAN SUYA GİRİNCE KOYUNLAR DA PEŞİNDEN ATLIYOR

bölgedekilere göre, çobanın suya girmesiyle koyunun da onun arkasından hiç tereddüt etmeden suya atlaması aralarındaki duygusal bağın oluştuğunu gösteriyor.

ETKİNLİK, ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINACAK

Hasanpaşa köyü muhtarı Mehmet Özkol da ise geleneğin önümüzdeki yıllarda daha büyük organizasyonla uluslararası boyuta taşımayı düşündüklerini kaydetti.

"GELENEK HAYVANCILIĞA HİZMET EDİYOR"

Köy sakinlerinden Cuma Çömek de Hasanpaşa'nın eski dönemlerden beri hayvancılığın merkezi olduğunu dile getirerek "Koyunun yünü yıkandıktan sonra kırpılır, tertemiz olur. Yünüm Böğet geleneğini bu amaca da hizmet ediyor." diye konuştu.

25 YAŞINA DÖNÜP AYNI HEYECANI YAŞAMAK İSTİYOR

Çobanlardan 68 yaşındaki Bekir Özkol ise 25 yaşına dönmek ve geleneğin heyecanını tekrar tekrar yaşamak istediğini anlatarak, koyunların dereye inişi sırasında duygulandığını ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)