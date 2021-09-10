Haberler

Yaşam Haberleri

Burdur'da kalbi durmuş doğan bebek, hayata döndürüldü

Burdur'da kalbi durmuş doğan bebek, hayata döndürüldü

Çavdır'da, dünyaya 7 aylık ve kalbi ile solunumu durmuş olarak gelen erkek bebeği hayata döndüren sağlık ekibine teşekkür belgesi verildi.