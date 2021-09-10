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    Burdur'da kalbi durmuş doğan bebek, hayata döndürüldü

    Çavdır'da, dünyaya 7 aylık ve kalbi ile solunumu durmuş olarak gelen erkek bebeği hayata döndüren sağlık ekibine teşekkür belgesi verildi.
    • DHA
    • 10.09.2021 - 18:18
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    Burdur'da kalbi durmuş doğan bebek, hayata döndürüldü

    Burdur'da, Çavdır 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na, 8 Eylül günü saat 00.55'te gelen çağrı üzerine verilen adrese ambulans sevk edildi.

    Sağlık ekibinin ilk müdahalesini evde yapıp, ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdüğü 7 aylık hamile S.A.H.'nin sancıları yolda arttı.

    Bunun üzerine ambulansta yapılan muayenede doğumun başladığı anlaşılınca sağlık ekibi müdahale etti.

    BEBEĞİ HAYATA DÖNDÜRDÜLER

    Normal doğumla dünyaya gelen erkek bebeğin kalbi ve solunumunun durduğunun belirlenmesiyle müdahale eden sağlık ekibi, bebeği hayata yeniden döndürdü.

    BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

    Burdur Devlet Hastanesi'ne teslim edilen anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

    İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sırrı Şenbayram, anne ve bebeğe başarılı müdahalelerinden dolayı acil tıp teknisyenleri Emine Tarakçı ve Mahmut Alkış'a teşekkür belgesi verdi.

    Burdur da kalbi durmuş doğan bebek, hayata döndürüldü #1

    Burdur da kalbi durmuş doğan bebek, hayata döndürüldü #2

    Burdur da kalbi durmuş doğan bebek, hayata döndürüldü #3

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