Burdur'da nesli tehlike altındaki kızılgeyik köye indi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi” kapsamında Salda Gölü çevresindeki ormana bırakılan kızılgeyiklerden biri, sabah saatlerinde Kayadibi Mahallesi’nde ortaya çıktı.

KÖY KAHVEHANESİNE MİSAFİR OLDU

Mahallede dolaşan geyik, Tuncer Söker’e ait köy kahvehanesine girdi. O sırada içeride müşteri bulunmazken, kısa süre kalan hayvan daha sonra dışarı çıktı.

KÖYLÜLERDEN SEVGİ GÖSTERİSİ

Geyikle karşılaşan bir köylü hayvanın başını okşayarak sevdikten sonra, bir başka köylü de selfie çekti. Bir çocuk ise merakla peşinden koştu.

Bir süre köy içinde dolaşan kızılgeyik, ardından köyden ayrılarak uzaklaştı.