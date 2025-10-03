Bursa semalarında mercek bulutu şöleni

Bursa’da sabah saatlerinde gökyüzünde beliren mercek bulutu, katmanlı yapısıyla vatandaşların ilgisini çekti. Olağanüstü manzarayı görenler cep telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirdi.

RÜZGARIN DAĞLARLA DANSI

Uzmanlara göre mercek bulutları, rüzgarın dağların üzerinden geçerken oluşturduğu dalga hareketleriyle meydana geliyor. Bursa semalarında daha önce de gözlemlenen bu doğa olayı, yine görsel bir şölen sundu.

VATANDAŞLAR HAYRAN KALDI

İşe ve okula gitmek için sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, gökyüzündeki sıra dışı manzarayı hayranlıkla izledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi topladı.