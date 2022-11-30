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- Bursa su kesintisi! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 30 Kasım 2022 BUSKİ arıza sorgulama
Bursa su kesintisi! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 30 Kasım 2022 BUSKİ arıza sorgulama
BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 30 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
- 30.11.2022 - 10:17
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 30 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi ve civarında 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 09:45 ile 10:45 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
BUSKİ ARIZA SORGULAMA