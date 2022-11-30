Petrol
84.7
0.53%
Euro
19.3041
0.30%
Dolar
18.639
0.01%
Altın
1.052
0.42%
Borsa
4960
-0.05%
Bitcoin
319.718
1.91%
BTXN Coin
5.59
-0.35%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Bursa su kesintisi! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 30 Kasım 2022 BUSKİ arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 30 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 30.11.2022 - 10:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa su kesintisi! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 30 Kasım 2022 BUSKİ arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 30 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi ve civarında 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 09:45 ile 10:45 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    BUSKİ ARIZA SORGULAMA

    Bursa su kesintisi! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 30 Kasım 2022 BUSKİ arıza sorgulama #1


    Hazar Ergüçlü ve Berrak Tüzünataç'ın dekolteli tulumu
    Magazin

    Hazar Ergüçlü ve Berrak Tüzünataç'ın dekolteli tulumu

    Hazır giyim ve tekstil ihracatı hedefi: 60 milyar dolar
    Ekonomi

    Hazır giyim ve tekstil ihracatı hedefi: 60 milyar dolar

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir