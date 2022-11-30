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Bursa su kesintisi! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 30 Kasım 2022 BUSKİ arıza sorgulama

Bursa su kesintisi! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 30 Kasım 2022 BUSKİ arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 30 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…