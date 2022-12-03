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    Bursa su kesintisi yaşayacak ilçeler! 3 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 3 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 03.12.2022 - 08:51
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    Bursa su kesintisi yaşayacak ilçeler! 3 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 3 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Bursa’da su kesintisi yaşayacak bölgeleri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    Bursa su kesintisi yaşayacak ilçeler! 3 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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