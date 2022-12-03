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Bursa su kesintisi yaşayacak ilçeler! 3 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Bursa su kesintisi yaşayacak ilçeler! 3 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 3 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…