Bursa'da yaşayan 11 yaşındaki Metin Alpyörük, mahalleliyi davul çalarak sahura kaldırıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Metin Alpyörük, çaldığı davul ve söylediği manilerle mahalleliyi sahura kaldırıyor.

Metin'e mesleğini 20 yıldır davulculuk yapan babası öğretti.

BABA MESLEĞİNİ DEVAM ETTİRİYOR

20 yıldır davulculuk yapan Gültekin Alpyörük, her sene yanında götürdüğü Metin'e davul çalmasını öğretti.

Davul çalmasını öğrenen Metin, 2 yıldan bu yana Ramazan ayında 11 bin nüfuslu Turgutalp Mahallesi'nde halkı sahura uyandırıyor.

Bursa'da 11 yaşındaki çocuk mahalleliyi sahura kaldırıyor ViDEO

"2 YILDIR DAVUL ÇALIYORUM"

Halkın ilgisini çeken Metin, Bursa'nın en küçük davulcusu olduğunu belirterek, "2 yıldır davul çalıyorum. Davul çalmayı babam öğretti bana.

Davul çalmayı seviyorum. Bursa'nın en küçük davulcusu benim. Benden başka yok" dedi.