Burunlarına halka takılarak zorla sokaklarda dans ettirilirken devlet korumasına alınan ayılar, Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğal ortamda hayatlarını sürdürmeye başladı.
Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ayıların, beslenme ve özel bakım programlarıyla adeta keyiflerine diyecek yok…
10 hektar alandaki merkezde, yurdun dört bir tarafından getirilen ayılar; armut, elma, farklı meyve ve sebzelerin yanı sıra hazır mama ile besleniyor.
En kaliteli unla yapılıyor
Aralıklarla balık, tavuk ve benzeri gıdaları da tüketen ayıların bu aralar daha çok mutlu.
Ayılar, yaklaşık 2 hafta önce faaliyete geçen odun fırınında pişen ekmeklerle besleniyor.
En kaliteli unla, içerisine fıstık, armut, pekmez ve dut katılan ekmekler, pişirilip taze olarak servis ediliyor.
Ekmeğin de iyisini ayılar yiyor
Artık armudun değil, ekmeğin de iyisini ayıların yediğini esprili bir şekilde dile getiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, şöyle konuştu:
Ayı rehabilitasyon merkezimizde sadece ayılara, meyve ve mama gibi gıdalar vermiyoruz. Bir de özel karışım yaptığımız ekmeklerden veriyoruz. Fırınımızı kuralı, 2 hafta oldu. Fıstık, dut, armut ve pekmez karışımıyla hazırladığımız ekmekler yapıyoruz. Ayılarımızın iyi beslenmesi ve sağlıklı hayat sürmeleri için bu gıda takviyelerini yapıyoruz. Biliyorsunuz eskiden armudun iyisini ayılar yer diyorduk. Artık ekmeğin de iyisini ayılar yiyor. Günlük 300 tane ekmek üretiliyor. 74 tane ayımız var.