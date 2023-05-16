Bursa’da 74 dansçı ayıya özel ekmek fırını Türkiye'nin tek ayı barınağındaki 74 ayı, özel olarak inşa edilen fırında hazırlanan ekmekle beslenmeye başladı. Fıstık, dut, armut ve pekmezle desteklenen besin değeri yüksek ekmeklerden yiyen ayılar, hayatlarından oldukça memnun…

İHA

Burunlarına halka takılarak zorla sokaklarda dans ettirilirken devlet korumasına alınan ayılar, Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğal ortamda hayatlarını sürdürmeye başladı.

Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ayıların, beslenme ve özel bakım programlarıyla adeta keyiflerine diyecek yok…

10 hektar alandaki merkezde, yurdun dört bir tarafından getirilen ayılar; armut, elma, farklı meyve ve sebzelerin yanı sıra hazır mama ile besleniyor.

En kaliteli unla yapılıyor

Aralıklarla balık, tavuk ve benzeri gıdaları da tüketen ayıların bu aralar daha çok mutlu.

Ayılar, yaklaşık 2 hafta önce faaliyete geçen odun fırınında pişen ekmeklerle besleniyor.

En kaliteli unla, içerisine fıstık, armut, pekmez ve dut katılan ekmekler, pişirilip taze olarak servis ediliyor.

Ekmeğin de iyisini ayılar yiyor

Artık armudun değil, ekmeğin de iyisini ayıların yediğini esprili bir şekilde dile getiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, şöyle konuştu: