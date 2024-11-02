Bursa'da açık rögara düştü: Arkadaşı dakikalar sonra fark etti
İHA

Bursa'da ilginç bir olay meydana geldi.

Osmangazi ilçesinde birlikte alkol alan İbrahim Sayın (64) arkadaşı Burhan A. ile boş bir arazide yürümeye başladı.

Sarhoş gençlerden Burhan A., havanın karanlık olması nedeniyle önündeki 3 metrelik çukuru fark edemeyip aşağı düştü.

ARKADAŞININ KAYBOLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Bir süre ilerledikten sonra arkadaşının yanında olmadığını fark eden Sayın, arkadaşını bir türlü bulamayınca 112 ekiplerini aradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KURTARILDI

Polis ekipleri arazide yaptıkları aramada Burhan Ç.'nin çukura düştüğünü tespit etti.

İtfaiye ekiplerince çukurdan çıkarılan Burhan Ç. sağlık ekiplerine teslim edildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Dakikalarca birbirini bırakamayan 2 arkadaşın o anları kameraya yansırken, tarafları sağlık çalışanları güçlükle ikna etti.

Hafif yaralanan Burhan Ç., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken arkadaşı, İbrahim Sayın ise ifadesi alınmak üzerine karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Büşra Yıldız
Muhabir