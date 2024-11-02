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Bursa'da açık rögara düştü: Arkadaşı dakikalar sonra fark etti

Bursa'da açık rögara düştü: Arkadaşı dakikalar sonra fark etti Osmangazi'de alkollü iki arkadaştan biri kapağı açık bırakılan rögara düştü. Dakikalar sonra arkadaşının yanında olmadığı fark eden sarhoş kişi ise durumu 112'ye bildirerek yardım istedi