Bursa'da açık rögara düştü: Arkadaşı dakikalar sonra fark etti

Bursa'da ilginç bir olay meydana geldi.
Osmangazi ilçesinde birlikte alkol alan İbrahim Sayın (64) arkadaşı Burhan A. ile boş bir arazide yürümeye başladı.
Sarhoş gençlerden Burhan A., havanın karanlık olması nedeniyle önündeki 3 metrelik çukuru fark edemeyip aşağı düştü.
ARKADAŞININ KAYBOLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ
Bir süre ilerledikten sonra arkadaşının yanında olmadığını fark eden Sayın, arkadaşını bir türlü bulamayınca 112 ekiplerini aradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
KURTARILDI
Polis ekipleri arazide yaptıkları aramada Burhan Ç.'nin çukura düştüğünü tespit etti.
İtfaiye ekiplerince çukurdan çıkarılan Burhan Ç. sağlık ekiplerine teslim edildi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Dakikalarca birbirini bırakamayan 2 arkadaşın o anları kameraya yansırken, tarafları sağlık çalışanları güçlükle ikna etti.
Hafif yaralanan Burhan Ç., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken arkadaşı, İbrahim Sayın ise ifadesi alınmak üzerine karakola götürüldü.
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