Bursa'da aldığı meyveler için ağaç dalına not ve para bıraktı

Bursa’da şeftali ağacına asılı bulunan "5 adet şeftali ve 2 salkım üzüm aldık. Hakkınızı helal edin" yazılı not duygulandırdı.
Üzüm ve şeftaliyi alan kişinin, notun yanına ayrıca 50 lira bıraktığı görüldü.
Bursa’nın kırsal bölgelerinden birinde, 16 yaşındaki Berkan Gergin, şeftali ve üzüm bahçesine geldiğinde unutulmaz bir an yaşadı.
Genç çiftçi, şeftali ağacında bir not ve yanında bir miktar para buldu.
Notta, "5 adet şeftali ve 2 salkım üzüm aldık, hakkınızı helal edin" yazılıydı.
NOTU VE PARAYI BULAN ÇİFTÇİ DUYGULANDI
Gergin, notu ve parayı bulduğunda çok duygulandığını belirtti. Notun içtenliğinden ve düşünceli davranıştan etkilenen Gergin, "Hakkım helal olsun, paraya bile gerek yoktu." diyerek duygularını ifade etti.
Bu olay, hem tarla sahibinin hem de bölge sakinlerinin kalplerini ısıttı.
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