Bursa'da aldığı meyveler için ağaç dalına not ve para bıraktı Bursa'da bir kişi, yolu üzerindeki bahçeden 5 şeftali ve 2 salkım üzüm kopardı. Bunun karşılığında bahçe sahibine "hakkını helal etmesini" istediği bir notla, aldığı meyveler karşılığında 50 lira bıraktı.

İHA

Bursa’da şeftali ağacına asılı bulunan "5 adet şeftali ve 2 salkım üzüm aldık. Hakkınızı helal edin" yazılı not duygulandırdı.

Üzüm ve şeftaliyi alan kişinin, notun yanına ayrıca 50 lira bıraktığı görüldü.

Bursa’nın kırsal bölgelerinden birinde, 16 yaşındaki Berkan Gergin, şeftali ve üzüm bahçesine geldiğinde unutulmaz bir an yaşadı.

Genç çiftçi, şeftali ağacında bir not ve yanında bir miktar para buldu.

Notta, "5 adet şeftali ve 2 salkım üzüm aldık, hakkınızı helal edin" yazılıydı.

NOTU VE PARAYI BULAN ÇİFTÇİ DUYGULANDI

Gergin, notu ve parayı bulduğunda çok duygulandığını belirtti. Notun içtenliğinden ve düşünceli davranıştan etkilenen Gergin, "Hakkım helal olsun, paraya bile gerek yoktu." diyerek duygularını ifade etti.

Bu olay, hem tarla sahibinin hem de bölge sakinlerinin kalplerini ısıttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)