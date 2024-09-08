Bursa'da altın emzikler vatandaşların ilgisini çekiyor Sapı altından üretile emziğin sadece maddi değeri ifade etmediğini belirten kuyumcu Bahadır Ablak, insanların bebekliğine dair saklayabilecekleri güzel bir hediye olduğunu söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa'da işlerini hareketlendirmek isteyen bir kuyumcu yüzük, küpe, saat, bilezik gibi aksesuarlar dışında raflarında 3 yıldır altın emziğe yer vermeye başladı.

Altın emzikleri 4 bin 230 liradan satışa sunduklarını söyleyen kuyumcu Bahadır Ablak, vatandaşların torunlarına ve yakın akrabalarının bebeklerine hediye için aldığını söyledi.

Altın emziğin sadece maddi bir hediye olarak görülmemesi gerektiğini belirten Ablak, güzel bir anı olduğunu da söyledi.

"ÇEYREK ALTIN FİYATINDA"

Bir altın emzik fiyatının çeyrek altın fiyatında olduğunu ama hatırası olan güzel bir hediye olacağını belirten mağaza satış sorumlusu Bahadır Ablak, "Yaklaşık 3 yıldır altın emzik, biberon gibi ürünleri satıyoruz. İnsanlar artık sadece yatırım amaçlı ürünlere yönelerek takı gibi ürünlerden uzaklaşamaya başlamıştı. Biz de bunu değiştirmek için bu ürünlerin satışına başladık. Herkes çoluğuna çocuğuna torununa bir şeyler almak ister değer verir ama maddi durumu izin vermiyor olabilir.

Bir asgari ücretli 4 bin liralık bir çeyrek altın almaya kalkınca bile maddi durumu zorlanıyor. Az önce gördüğünüz emzik bir çeyrek değerine yakın fakat siz bunu torununuza ya da yakınızın çocuğuna aldığınızda ona hatıra kalabilecek. Bu hatıraya o çocuk yıllar sonra baktığında bence bana bu kadar değer veriliyordu diyebilecek” dedi.

"TAMAMEN SAĞLIKLI"

Bebeklerin narin vücutlarına herhangi bir zarar vermeyeceğini söyleyen Ablak, "Benden 14 ayar bir altın emzik istediğinizde 4 bin 230 liraya alabilirsiniz.Çocuklara zarar verebilecek alerji oluşturabilecek herhangi bir katkı maddesi yoktur.

Altın biberon fiyatlarına da baktığımızda yaklaşık 12 bin-13 bin fiyat aralığında. Çocuğunuza bırakabileceğiniz çocukluğuna dair en güzel hediye olacaktır” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)