Bursa'da altın kaplamalı zeytinin talibi fazla İstanbul'da zeytin ticareti ile uğraşan Levent Usluer, Gemlik'in meşhur zeytinini altın tozu ile kaplayıp, Ortadoğu'nun zenginlerine satıyor.

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İHA

İstanbul'da yaşayan ve 30 yılı aşkın zeytin ticareti ile uğraşan Levent Usluer, altın kaplamalı zeytin satmaya başladı.

Yenilebilir altın kaplamalı zeytinin Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patentini de alarak tescil ettiren Usluer, taleplere yetişmekte zorluk çekiyor.

Özellikle Ortadoğu'da yaşayanların ilgi odağı haline gelen altın kaplamalı zeytinin 24 adeti 300 dolardan satılıyor.

"TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Altın kaplamalı zeytin üreticisi Levent Usluer, “Uzun yıllardır Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız, uzun süren arge çalışmaları sonrasında yenilebilir altın kaplama zeytin ürettik. Zeytin kendi başına çok değerli bir ürün, biz zeytine dahada değer katmayı düşündük.

Gerekli belgelerimizi aldık ve patent işlemlerini tamamladık. Ürünümüze şu anda yurtdışından çok yoğun talepler alıyoruz. Özellikle Arap ülkelerinden çok yoğun talepler geliyor ve taleplere yetişemiyoruz. Bir kutusunu 500 dolardan satışa sunuyoruz” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)