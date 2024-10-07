İHA
Bursa'da çocukların tehlikeli oyunu, kötü sonlandı.
İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki yaşları 7 ila 10 arasında değişen 3 çocuk, suyu çekilen gölette oynamaya başladı.
BATAKLIĞA SAPLANDILAR
Gölet içinde gezen 3 çocuk, bir anda bataklığa saplandı.
Mahsur kalan çocuklar bağırarak çevredekilere sesini duyurdu.
VATANDAŞLAR KURTARDI
Çocuklara yaklaşan vatandaşlardan bazıları tek başlarına kurtaramayınca, el ele tutunarak halat oluşturdu.
Birbirlerinin elini tutan vatandaşlar, çocukları tek tek bataklıktan çekerek kurtardı.
O ANLAR KAMERADA
Kurtarma anları ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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