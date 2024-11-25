İHA
Yurdun dört bir yanı beyaz örtüyle kaplandı.
Kayak merkezleriyle ünlü olan Bursa'da etkili olan kar yağışı ise büyük mutlulukla karşılandı.
Uludağ'ın eteklerinin kar tutması sebebiyle ormanlık alanda iki kafadar, eğlenceyi zirveye taşıdı.
KAR BANYOSU YAPTILAR
Hava sıcaklığının eksi dereceleri gördüğü Kaplıkaya'da iki arkadaş, yarı çıplak bir şekilde karın tadını çıkardı.
İki arkadaş yarı çıplak şekilde kara gömülürken, ardından da koşarak spor yaptı.
O ANLAR KAMERADA
Saniye saniye kayda alınan o görüntüler, izleyenlerin içini ürpertti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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