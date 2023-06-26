Bursa'da kaybolan genç kız 17 gündür aranıyor

İHA

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde market işleten Soner Altay, ara ara kendisine yardıma gelen en küçük kızı Halime Altay’ın 20 metre ilerdeki evlerine yemek malzemesi bırakmasını istedi.

Malzemeleri alan 16 yaşındaki kız bir süre sonra markete gelmeyince meraka kapılan baba Soner Altay, eşini arayıp, Halime’nin ‘yanlarında olup olmadığını’ sordu.

Eşinden ‘hayır’ cevabı alan baba sokağa çıktı.

Kızını sokakta da görmeyince durumu yakınlarına soran baba, netice alamayınca hemen karakola koşup durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, 17 gün önce kaybolan kızının kaçırıldığını düşünen Altay ailesi kızının bulunması için sokak sokak dolaşıp direklere fotoğrafını asıyor.

Kızının bulunması için seferber olan baba Soner Altay, şunları söyledi:

Bizim 20 metre ileride ailecek işlettiğimiz bir marketimiz var. Çocuklarım bana ara sıra yardıma gelir. 17 gün önce en küçük kızım Halime bana yardım etmek için gelmişti. Daha sonra kızıma eve götürmesi için birkaç malzeme vermiştim. Halime malzemeleri alıp eve doğru yola çıktı. Bir süre sonra gelmeyince bende eşimi arayıp Halime’nin yanlarında olup olmadığını sordum. Eşim bana ‘hayır’ cevabı verince hemen sokağa baktım. Orada da göremeyince kolu komşuya söyledim fakat kimsenin görmediğini belirtti. Karakola gittim kızımdan haber alamadığımı ifade ettim. 17 gün geçti kızımdan ne bir haber ne bir ipucu var. Ben kızımın kaçırıldığını düşünüyorum. Yetkililerden yardım istiyorum.