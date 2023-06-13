Bursa’da kış uykusundan uyanan ayılar şehir merkezine indi Uzun süren kış uykusundan uyanan ayılar, aç kaldıkları için çöp konteynerlerine girip yiyecek aradı.

İHA

Türkiye, bu yıl ne kışı ne de yazı tam anlamıyla yaşayamıyor...

Şubat ayında mevsim normallerinin zıttı bir havanın yaşandığı birçok ilde, haziran da sel ve su baskınlarıyla geçiyor.

Mevsimler kayınca, ayıların da kış uykusu uzadı.

Ayılar, kış uykusundan uyandı

Henüz yeni yeni uykudan uyanan ayılar, Bursa’da şehir merkezine indi.

Zeyniler yolunda ve Kaplıkaya Mahallesi'nde görüntülenen ayılar, çöp konteynerinde yiyecek aradı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen bir ayı, sevimliliği ile dikkat çekti.