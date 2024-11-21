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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'nın şiddetli rüzgar ve yağışlara teslim olacağını açıkladı.

Açıklamanın ardından gece boyu süren rüzgarlar nedeniyle kent merkezinde hayat adeta felç oldu.

Fırtınanın etkili olduğu Kestel ilçesinde ise rüzgarın etkisiyle inşaatı devam eden bir binanın çatısından çelik parçası koptu.

OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI

Kopan çelik, çevrede bulunan bbir hafif ticari aracın tavanına saplandı.

Şans eseri araçta kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada Küçükbalıklı Mahallesi'nde de reklam tabelaları rüzgarın etkisiyle araçların üzerine düştü.

O anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı