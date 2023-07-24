Bursa'da otomobilin önüne atlayan ayı panik yaşattı Dağ yolunda ayı ve yavrularını gören otomobil sürücüsü frene bastı. İzlemeye başladığı ayı aracın kaputuna yaslanan sürücünün korkulu kaçış anı kameraya yansıdı.

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İHA

Bursa Uludağ'da ayı paniği yaşandı.

Dağ yolunda ailesiyle ilerleyen bir otomobil sürücüsü Sarıalan'da cadde üzerinde çöpleri karıştıran ayı ve yavrularını görünce durakladı.

Ayı kaputa yaslandı

Anne ayı ve yavruları durumu fark edip kendilerini izleyen otomobildekilerin yanına geldi.

Anne ayı otomobilin önünü kesip kaputa yaslandı.

Korkuyla gaza bastı

Korku dolu anlar yaşayan araç sürücüsü, ayının kaputtan çekilmesiyle hemen gaza yüklenerek bölgeden uzaklaştı.

Ormanda yaşayan ayı ve yavrularının gece geç saatlerde yerleşim birimindeki çöpleri karıştırmak için Sarıalan'a geldiği, çok sayıda kişinin de onları izlemek için araçlarıyla zaman zaman bu civarda beklediği öğrenildi.