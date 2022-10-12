- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Bursa’da sular ne zaman gelecek? 12 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Bursa’da sular ne zaman gelecek? 12 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 12 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
- 12.10.2022 - 08:48
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 12 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Hangi bölgelerde sular kesildi?
Osmangazi İlçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Reşitpaşa Sokak ve civarında arıza nedeniyle 12/10/2022 tarihinde 08:30 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.
Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
BUSKİ ARIZA SORGULAMA