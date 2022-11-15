- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Bursa’da sular ne zaman gelecek? 15 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Bursa’da sular ne zaman gelecek? 15 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 15 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
- 15.11.2022 - 09:23
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 15 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi 1. Düzce Sokak, Dolunay Sokak, Filiz Sokağın güneyinde 15 Kasım 2022 Salı günü saat 09:00 ile 20:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
İnegöl İlçesi Ertuğrul Mahallesi bölgesinde 15 Kasım 2022 Salı günü saat 09:00 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
BUSKİ ARIZA SORGULAMA