Bursa'da temizlik görevlilerinden konser

DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde görevli personel, unutulmaz bir konser verdi.

Koro kuran çalışanlar, günün yorgunluk ve stresini müzikle attı.

Gün boyu şehrin cadde ve sokaklarını temizleyen temizlik görevlileri, akşam Osmangazi Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı.

UZUN SÜRE ALKIŞLANDILAR

İş kıyafetleriyle sahnedeki yerlerini alan koro üyeleri; vurmalı, üflemeli ve telli çalgılar eşliğinde seslendirdikleri Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserleriyle de özel bir konser verdi.

Konseri izleyenler, koro üyelerini bol bol alkışladı.