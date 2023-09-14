Bursa'da yaralanan tavuğa 112 Sağlık çalışanları müdahale etti Çitlerden atlarken ayağı kanayan tavuğun sahibinin 112 Sağlık çalışanlarının kapısını çalmasının ardından sağlık çalışanları tavuğu tedavi etti.

İHA

Acil durumlarla mücadele eden 112 Sağlık çalışanlarına farklı ihbarlar geliyor.

Son olarak Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gelen bir ihbarın ardından sağlık çalışanları, sıra dışı bir olayla karşılaştı.

Nöbet tutan sağlık çalışanları, merkezden verilen adreslere giderek vatandaşlara sağlık konusunda yardımcı olurken, bu sefer anonsla değil kapıları çalınarak yardım istendi.

Dışarı çıkan sağlık çalışanları, karşı kapı komşuları Uğurcan Felamur’un elinde yaralı tavuğu görünce gözlerine inanamadı.

Tavuğa ambulansta müdahale

Çitlerden atlarken ayağını tellere taktırarak yaralanan tavuk, sahibinin elinden alınarak ambulansta müdahale edildi.

Ayağına tentürdiyot sürülen tavuk, sargı bezi ile sarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

Sağlık çalışanlarının mesleklerine olan bağlılıklarını ve insan ya da hayvan fark etmeksizin her canlının sağlığı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları büyük takdir topladı.

"Sağ olsunlar pansuman yaptılar"

Tavuklarının çitlerden atlarken yaralandığını belirten Mustafa İbrahim Felamur, şunları söyledi:

Tavuğumuzun yaralandığını görünce, karşımızdaki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonuna götürdük. Sağ olsunlar onlar da pansuman yaptı. Şimdi durumu iyi.

Tavuk sağlığına kavuştu

Sağlığına kavuşan tavuk ise, sokakta sağa sola koşturarak yaşadığı özgürlüğün tadını çıkardı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)