Büyükannelerin ısıtma hilesi: Kaloriferin üzerine bir kase su koyun…

Soğuk hava dalgalarının etkisini artırdığı bu günlerde evlerde daha fazla ısınma ihtiyacı doğuyor.

Ancak kalorifer ve ısıtıcıların yaydığı kuru hava pek çok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Özellikle burun ve boğazdaki mukoza tabakasının kuruması, enfeksiyonlara karşı direnci düşürerek soğuk algınlığı riskini yükseltiyor.

Geçmişte büyükannelerimizin yaygın olarak uyguladığı basit bir yöntem, hem evin havasını nemlendiriyor hem de daha sağlıklı bir iç ortam oluşturuyor.

Tek yapmanız gereken, kaloriferin üstüne bir kase su koyarak havadaki nem oranını dengelemek.

NEMİ DENGELEYEN YÖNTEM

Geçmişte büyükler kaloriferin üzerine bir kase su koyuyordu. Kalorifer ısındıkça su yavaşça buharlaşıyor ve ortamın nem oranını doğal şekilde artırıyor.

Üstelik maliyetsiz, pratik ve sağlıklı bir yöntem. Bugün aynı prensiple çalışan, radyatörlere küçük kancalarla asılabilen özel su hazneleri de bulunuyor. Bu hazneler de tıpkı kase yöntemi gibi suyu buharlaştırarak odanın daha nemli kalmasını sağlıyor.

Nemlendirme amacıyla kullanılan kase ve kapların düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.

Uzmanlar, suyun günde bir kez değiştirilmesini ve kapların mutlaka yıkanmasını öneriyor. Aksi halde kap içinde bakteri ve mikrop oluşumu gerçekleşebiliyor.