Büyükçekmece Gölü alarm veriyor! Su seviyesi yüzde 18'e düştü Megakent'te hava sıcaklıklarının etkisini göstermesiyle Büyükçekmece Gölü’nde su seviyesi yüzde 18.02 seviyesine kadar geriledi. Suyun çekildiği yerler drone ile görüntülendi.

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İHA

Türkiye son 1 aydır aşırı sıcaklıklarla mücadele ediyor.

Vatandaşları zorlayan sıcaklık seviyesi, olumsuzlukları da beraberinde getiriyor.

Öyle ki İstanbul'un barajları alarma geçti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 37.21 olarak ölçüldü.

Yüzde 18'e geriledi

Büyükçekmece Gölü’nde ise su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor. Barajda çekilen su oranı drone ile havadan görüntülendi.

Suyun çok fazla çekildiği görüldü. İSKİ verilerine göre, Büyükçekmece Baraj gölünde geçtiğimiz yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 74.37 seviyesinde iken, şu an yüzde 18.02'ye gerilediği görüldü.

"Susuz ne yapacağız bilmiyorum"

Baraja balık tutmak için gelen Ali Bozkaya, “Su 60 metre ileriydi. Su kalmadı. Önümüzde sıcak günler var. Susuz ne yapacağız bilmiyorum. En son geldiğimde su seviyesi sazlıklarında oradaydı.” dedi.