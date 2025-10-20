Buzdolabının sebzelik kısmına yerleştirin, sebzeler günlerce taze kalacak...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Buzdolabında sebzelerin kısa sürede bozulması, birçok evde karşılaşılan yaygın bir sorun. Uzmanlar, bunun başlıca nedenlerinden birinin sebzelerin doğal olarak salgıladığı etilen gazı olduğunu belirtiyor.

Gıda uzmanları, etilen gazının sebzelerin olgunlaşma ve çürüme sürecini hızlandırdığını, özellikle domates, elma ve muz gibi ürünlerin bu gazı yoğun şekilde ürettiğini ifade ediyor. Bu durum, sebzelik kısmındaki diğer ürünlerin de hızla bozulmasına yol açıyor.

Ancak basit bir yöntemle sebzelerin ömrü uzatılabilir.

SEBZELERİN TAZELİĞİNİ UZATAN YÖNTEM

Cleveland Clinic ve University of California (UC Davis) Food Safety and Preservation Center’ın araştırmalarına göre, karbonat ve sirke kullanımı, sebzelerin tazeliğini önemli ölçüde uzatıyor.

Uzmanlar, karbonatın fazla nemi çekerek küf oluşumunu önlediğini, sirkenin (asetik asit) ise sebzelik içinde bakterilerin üremesini baskıladığını belirtiyor. Bu sayede ortamın pH dengesi korunuyor ve sebzelerin bozulma süreci yavaşlıyor.

Bir kaseye az miktarda karbonat koyun veya birkaç pamuğa sirke damlatıp sebzelik köşesine yerleştirin. Böylece sebzelerinizin ömrünü uzatın.