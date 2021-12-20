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    Çam Dağı'nda kar ve sis güzelliği

    Çam Dağı'nda kar ve sis güzelliği

    900 rakımlı Çam Dağı'nda yağan karın, sisle bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan güzel manzara drone ile görüntülendi.
    • AA
    • 20.12.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 14:46
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    Kentte hafta sonu aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

    ÇAM DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Sakarya'da Hendek'i Kocaali ilçesine bağlayan, zengin bitki çeşitliliğiyle 'doğa ve kültür yolu' nu bünyesinde barındıran 900 rakımlı Çam Dağı da yağışın ardından beyaza büründü.

    Güneşin ortaya çıktığı bölgede karın sisle bütünleşmesi, güzel görüntüler oluşturdu.

    Manzara ise drone ile görüntülendi.

    Çam Dağı'nda kar ve sis güzelliği VİDEO

    Çam Dağı nda kar ve sis güzelliği #1

    Çam Dağı nda kar ve sis güzelliği #2

    Çam Dağı nda kar ve sis güzelliği #3

    Çam Dağı nda kar ve sis güzelliği #4

    Çam Dağı nda kar ve sis güzelliği #5

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