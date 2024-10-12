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İHA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçılık yapan Hasan Çakıcı, dikkat çeken bir av yakaladı.

Çakıcı, Saros bölgesinde oltasıyla metre 10 santim boyunda 7 kilo 200 gram ağırlığında olan lambuka balığını yakalamayı başardı.

GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Uzun uğraşlar sonunda balığı kıyaya çekmeyi başaran Hasan Çakıcı, yakaladığı lambukanın trofe bir balık olduğunu ifade etti.

Lambuka balığı büyüklüğü ve kilosuyla görenlerin ilgisini çekti.