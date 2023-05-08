Çanakkale’deki Nilüfer Gölü'nün simgesini koparana 244 bin TL ceza Nilüfer Gölü'nde koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 244 bin lira ceza kesiliyor.

İHA

Çanakkale'nin Biga ilçesi Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Gölü ekoturizme kazandırmak amacıyla bölgede bir orman parkı ve mesire alanı oluşturuldu.

2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü’ndeki 'Lotus çiçeği' olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri ise görenleri büyülüyor.

Çamurda kökleniyor, güneşle yeniden doğuyor

Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer, suyun dibindeki çamurda kökleniyor, yeşil yaprakların içinden aydınlık ile buluşuyor.

Nilüfer çiçeklerinin tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlar aracılığıyla taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor.

Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüferler, güneşin doğuşuyla birlikte yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor.

Cezası 244 bin 315 TL...

Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüferler, kasım ayının son günlerine kadar güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılamaya devam ediyor.

Öte yandan, yaz-kış var olan, büyük yeşil yapraklar arasında bugünlerde açan beyaz renkli nilüferlere koparmanın da cezası büyük…

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, koruma altındaki nilüferleri koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 244 bin 315 TL ceza kesiliyor.