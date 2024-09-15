Çankırı'nın Ilgaz Dağları’nda kışın habercisi vargit çiçekleri açtı Vargit çiçekleri, kışın habercisi olarak kabul ediliyor. Vargit çiçeklerinin açması kış aylarının başladığı gösteriyor.

İHA

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinin Ilgaz Dağları eteklerinde, kışın habercisi sayılan vargit çiçeklerinin açması vatandaşları heyecanlandırdı.

Beyaz ve mor renkleriyle doğayı süsleyen, sonbaharda kışın habercisi olarak bilinen vargit çiçekleri, Çankırı-Kastamonu sınırlarında bulunan, Ilgaz Dağları’nda kendisini gösterdi.

FOTOĞRAFÇILAR ÇİÇEKLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Rengarenk güzellikleri ile mest eden vargit çiçekleri fotoğrafçılardan da yoğun ilgi görüyor.

Bölgede açan vargit çiçekleri, fotoğraf tutkunu bir kez de Cengiz Yalçın tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)