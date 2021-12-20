Çaydan sonra eğer bir bardak su içerseniz...

Çaydan sonra eğer bir bardak su içerseniz...

Çay günün her anı masalarımızdan eksik olmazken, binlerce faydası bulunmaktadır. Ancak uzmanlara göre çaydan sonra mutlaka bir bardak su içilmesi gerekiyor. Peki, Çaydan sonra neden su içilmeli?

Dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içeceklerden birisi olan çay, her öğün sofradaki yerini alıyor.

Kalp sağlığı dahil olmak için vücuda birçok faydası bulunan çay, dengeli tüketildikçe faydalarını gösterebiliyor.

Dengeli, düzenli ve aşırıya kaçmadan tüketilen çayın yanında mutlaka bir bardak su olması gerekiyor.

Sadece çayın değil kahvenin yanında da su gelmesinin önemli etkisi ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Çaydan sonra su içmek; çok sık çay içenler, suyu az veya çaydan sonra hiç tüketmeyenlerin dikkat etmesi gereken konuların başında geliyor.

Peki, Çaydan sonra neden su içilmeli? İşte yanıtı...

ÇAYDAN SONRA NEDEN SU İÇİLMELİ?

Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu, her bir insanın günde 400-600 mg yani 4 bardak yeşil çay içilmesinin gerektiğini belirtiyor.

Çay içerken miktarına ve şekersiz içilmesine dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca çay içmek, zihni kuvvetlendirme konusunda büyük katkılar sağlıyor.

Kahve, çay gibi kafeinli içecekler diüretik (idrar söktürücü) etkiyle sıvı kaybına neden olduğu için yanında mutlaka su tüketilmesi gerekiyor.

Çaydan sonra bir bardak su içmeli ve sıvı kaybını dengelemelisiniz.