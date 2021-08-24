Rize'de organik çay tarımının yapıldığı en özel bölgelerden biri olan Senoz Vadisi'nde, büyük bir mağduriyet yaşanıyor.

Çaykur Genel Müdürlüğü, ani bir karar alarak çay alımını 1 hafta boyunca durdurdu.

Bu karar, Rize'nin farklı bölgelerindeki çay müstahsillerini çok zor bir durumun içine soktu.

ÇAY ALIMI DURDU, ÜRETİCİLER NE YAPACAĞINI BİLMİYOR

Rize'nin birçok bölgesinde ikinci sürgün çayları toplandı ancak rakımın yüksek olduğu ve organik çay tarımının yapıldığı Çayeli ilçesi Senoz Vadisi'nde henüz ikinci sürgün vakti yeni geldi.

Çaykur Genel Müdürlüğü, bu bölgede yaşayan binlerce insanı yok sayarak çay alım yerlerinde alımı durdurdu.

Çay alımının durdurulacağını 2 gün önce öğrenen çay üreticileri, büyük bir çaresizliğe düştü.

Çaykur, 31 Ağustos'ta yeniden çay alımı yapacağını duyurdu ancak bu sürede toplanan çaylar heba olacak.

Senoz Vadisi'ndeki organik çay üreticileri, 1 yıllık emeklerinin boşa gitmesi nedeniyle perişan..

"BU KARAR BİZİ MAĞDUR ETTİ"

Ormancık köyündeki çay müstahsilleri, "İlk defa böyle bir şey oluyor. Burası organik çay üretilen bir köy. Bu karar bizi kesin olarak mağdur etti. İki gün önce haber vererek kampanya kapatılır mı? Erkenden haberimiz olsaydı biz de ona göre hazılığımızı yapar, işçilerimizi ayarlardık. Bazı arkadaşlarımız ona göre yıllık izin kullanıp İstanbul'da buraya geldi. Bir hafta ara vermek bizi çok zor durumda bıraktı. Maalesef sesimizi kimseye duyuramadık. Kime müracat ettiysek çare olmadı. Şikayetçiyiz." dedi.

Rize'de çay üreticileri topladıkları çayları, Çaykur'un çay alım yerlerine götürüyor. Alım yerlerindeki görevliler, bu çayları tartıp kayıtlara geçiriyor. Ardından; çaylar, alım yerlerinden büyük kamyonlara yüklenerek, fabrikaya taşınıyor.

Çaykur alımı durdurdu Rizeliler mağdur oldu VİDEO