Çevreyi koruma için geliştirilen projelere destek

Ufuk Avrupa Programı kapsamında yürütülen Avrupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı (BiodivERsA+), 2025 yılı “Ekosistem İşlevlerinin, Bütünlüğünün ve Habitat Bağlantılarının Restorasyonu-Biodivconnect” başlıklı çağrısını duyurdu. Ortaklık, 40 ülkeden 81 üyesiyle biyoçeşitlilik araştırmalarını destekliyor ve 2030’a kadar Avrupa doğasının toparlanmasını, 2050’ye kadar insanların doğayla uyum içinde yaşamasını hedefliyor.

ÇAĞRININ AMACI VE KAPSAMI

Çağrı kapsamında, ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte restorasyon çalışmalarının sürdürülebilirliği sağlanacak ve ekosistemler ile yaşam alanları için doğal restorasyon uygulamalarına entegre edilebilecek yenilikçi araştırmalar desteklenecek. Projeler, Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi kapsamında 2030 sonrası biyoçeşitlilik hedeflerine katkı sunmalı ve farklı düzeylerdeki politika hedeflerini desteklemeli.

BAŞVURU SÜRECİ

Proje önerileri, 7 Kasım’a kadar sunulabilecek. Başvuruların disiplinler arası olması ve proje kurgusunu karşılayacak araştırma ekipleri ile hazırlanması önem taşıyor.

ÜÇ ANA BAŞLIKTA PROJE ÖNERİLERİ

Çağrı kapsamında proje önerileri üç ana başlık altında alınacak:

Restorasyon Hedeflerinin Belirlenmesi ve Başarısının Ölçülmesi

Restorasyon Çalışmalarının Ölçeklendirilmesi ve Uygulanabilirliği

Restorasyon Çabalarının Uzun Vadeli Sürdürülebilirliği

Projelerin, ekolojik, kültürel ve sosyal verilerle desteklenen hedef veya referans temelli yaklaşımları içermesi gerekiyor. Yerel toplulukların ve yerli halkın restorasyon çalışmalarına katılımının nasıl sağlanacağına dair kapsayıcı süreçler de bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Çağrıya başvurabilecek kurum ve kuruluşlar şunlar:

Yükseköğretim kurumları

Eğitim ve araştırma hastaneleri

Kamu kurum ve kuruluşları

Türkiye’den ticaret siciline kayıtlı şirketler

Proje süresi en fazla 36 ay olacak. TÜBİTAK’tan talep edilen katkı kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç:

Proje başına bütçe: 160 bin avro (özel kuruluşlar), 100 bin avro (yükseköğretim ve kamu kurumları)

Büyük ölçekli özel kuruluşlar: %60 destek

KOBİ’ler: %75 destek

Yükseköğretim ve kamu kurumları: %100 destek

ÖNE ÇIKAN NOKTALAR

Projeler, uluslararası biyoçeşitlilik taahhütlerine katkı sağlayacak şekilde tasarlanmalı.

Yerel halk ve toplulukların restorasyon süreçlerine aktif katılımı öncelikli.

Başvurular disiplinler arası ekipler tarafından hazırlanmalı ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri göz önünde bulundurulmalı.