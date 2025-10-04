Çevreyi koruma için geliştirilen projelere destek

Ufuk Avrupa Programı kapsamında yürütülen Avrupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı (BiodivERsA+), 2025 yılı “Ekosistem İşlevlerinin, Bütünlüğünün ve Habitat Bağlantılarının Restorasyonu-Biodivconnect” başlıklı çağrısını duyurdu. Ortaklık, 40 ülkeden 81 üyesiyle biyoçeşitlilik araştırmalarını destekliyor ve 2030’a kadar Avrupa doğasının toparlanmasını, 2050’ye kadar insanların doğayla uyum içinde yaşamasını hedefliyor.
ÇAĞRININ AMACI VE KAPSAMI
Çağrı kapsamında, ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte restorasyon çalışmalarının sürdürülebilirliği sağlanacak ve ekosistemler ile yaşam alanları için doğal restorasyon uygulamalarına entegre edilebilecek yenilikçi araştırmalar desteklenecek. Projeler, Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi kapsamında 2030 sonrası biyoçeşitlilik hedeflerine katkı sunmalı ve farklı düzeylerdeki politika hedeflerini desteklemeli.
BAŞVURU SÜRECİ
Proje önerileri, 7 Kasım’a kadar sunulabilecek. Başvuruların disiplinler arası olması ve proje kurgusunu karşılayacak araştırma ekipleri ile hazırlanması önem taşıyor.
ÜÇ ANA BAŞLIKTA PROJE ÖNERİLERİ
Çağrı kapsamında proje önerileri üç ana başlık altında alınacak:
Restorasyon Hedeflerinin Belirlenmesi ve Başarısının Ölçülmesi
Restorasyon Çalışmalarının Ölçeklendirilmesi ve Uygulanabilirliği
Restorasyon Çabalarının Uzun Vadeli Sürdürülebilirliği
Projelerin, ekolojik, kültürel ve sosyal verilerle desteklenen hedef veya referans temelli yaklaşımları içermesi gerekiyor. Yerel toplulukların ve yerli halkın restorasyon çalışmalarına katılımının nasıl sağlanacağına dair kapsayıcı süreçler de bekleniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI
Çağrıya başvurabilecek kurum ve kuruluşlar şunlar:
Yükseköğretim kurumları
Eğitim ve araştırma hastaneleri
Kamu kurum ve kuruluşları
Türkiye’den ticaret siciline kayıtlı şirketler
Proje süresi en fazla 36 ay olacak. TÜBİTAK’tan talep edilen katkı kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç:
Proje başına bütçe: 160 bin avro (özel kuruluşlar), 100 bin avro (yükseköğretim ve kamu kurumları)
Büyük ölçekli özel kuruluşlar: %60 destek
KOBİ’ler: %75 destek
Yükseköğretim ve kamu kurumları: %100 destek
ÖNE ÇIKAN NOKTALAR
Projeler, uluslararası biyoçeşitlilik taahhütlerine katkı sağlayacak şekilde tasarlanmalı.
Yerel halk ve toplulukların restorasyon süreçlerine aktif katılımı öncelikli.
Başvurular disiplinler arası ekipler tarafından hazırlanmalı ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri göz önünde bulundurulmalı.