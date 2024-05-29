Çiftçilerin yeni gözdesi: Dolar yağdıran meyve! Yetiştiren köşeyi dönüyor Çiftçilerin yüzü güldü, ülke ekonomisi kazandı! Türkiye, meyve ihracatında tarih yazmaya devam ediyor. Özellikle bu meyveyi yetiştiren çiftçiler paraya para demiyor.

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ürkiye, 2024 yılının ilk dört ayında narenciye ihracatında büyük bir başarıya imza attı.

Ocak ayından nisan ayına kadar geçen sürede gerçekleştirilen ihracat, geçen yıla kıyasla %16 artarak tam 475 milyon dolara ulaştı.

Bu, Türkiye'nin narenciye ihracat tarihindeki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, bu rekor artış, ülkemizin narenciye ürünlerine olan talebin dünya genelinde ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'nin verimli topraklarında yetişen kaliteli narenciyeler, hem iç piyasada hem de dış piyasada büyük ilgi görüyor.

Narenciye ihracatındaki artış oranları

· Mandalina ihracatı %4 artışla 233,5 milyon dolara çıktı.

· Limon ihracatı %14 artışla 134 milyon dolara yükseldi.

· Portakal ihracatı ise %123 artışla 69,5 milyon dolara ulaşarak narenciye ürün grubundaki en yüksek artışı yakaladı.

· Greyfurt ihracatı da %9 artışla 37,5 milyon dolara çıktı.

Mandalinada rekor artış

Türkiye'nin narenciye ihracatında en büyük payı mandalina aldı ve bu yıl önemli bir başarıya imza attı. 2024 yılının ilk dört ayında, mandalina ihracatından elde edilen gelir 233,5 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, Türkiye'nin narenciye ihracatından elde ettiği toplam gelirin %49'unu oluşturuyor.

Mandalina ihracatında en büyük pay sahibi olan ülke ise 98 milyon dolarlık taleple Rusya oldu. Rusya'nın ardından ikinci sırada ise Irak yer aldı. Irak'a yapılan mandalina ihracatı, geçen yıla oranla %659 gibi inanılmaz bir artış göstererek 32 milyon dolara ulaştı.