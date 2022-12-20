Ardahan ve Kars arasında bulunan Çıldır Gölü, son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle donmaya başladı. Bölgedeki atlı kızakçılar, gölün geç donması nedeniyle sezonu açmak için gün sayıyor.

Türkiye'nin en sevilen turizm noktalarından biri olan Çıldır Gölü'nde beklenen manzara yaşanmaya başladı.

Kars-Ardahan sınırında yer alan ve göl, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olma özelliği taşıyor.

Festival yoğun ilgi görüyor

Bölge halkının yaz mevsiminde serinlediği tatlı su, kış mevsiminde ise birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Şimdilerde donmaya başlayan göl, şubat ayına kadar beklenen kar kalınlığına ulaşması halinde, düzenlenen festivalle ziyaretçi akınına uğruyor.

Hava sıcaklığı -5 derece

Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez kış turizm noktaları arasında yer alan Çıldır Gölü, şimdilerde kısmen donmaya başladı.

Son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü gölde atlı kızakçılar ise sezonu açamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Çıldır Gölü donmaya başladı VİDEO



Atlı kızakçılar sezonu açmayı bekliyor

Geçen yıllarda buz kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği gölde henüz sezonu açamayan atlı kızakçılar, yeni yılla birlikte sezonu açmayı bekliyor.

DHA'nın aktarımına göre; bu sene Çıldır Gölü'nde donmanın geciktiğini belirten Bahri Ağbulak, 'küçük göl' dedikleri bölümün yüzeyinin az da olsa buzla kaplandığını, büyük gölde beklenen donma gerçekleşmediğini söyledi.















