Çılgınlığın bu kadarı! Kendi regl kanını içip yüzüne süren kadının açıklamaları şoke etti

Çılgınlığın bu kadarı! Kendi regl kanını içip yüzüne süren kadının açıklamaları şoke etti

İspanya'da bir kadın, daha sağlıklı olmak için kendi regl kanını içtiğini ve bazen de yüz maskesi yaptığını açıkladı. Bilim insanları ise bu uygulamanın bilimsel dayanağının bulunmadığını hatırlattı.

Gün geçmiyor ki sosyal medyada, şaşkınlık yaratan paylaşımlarla karşılaşmayalım...

Bilim insanları, her ne kadar bilimsel dayanağı olmayan uygulamalara karşı çıksa da fenomen isimler, tuhaf paylaşımlarında kararlı gibi görünüyor.

İşte o isimlerden biri de Instagram'da 23 bin, TikTok'ta da 13 bin takipçisi olan Jasmine Alicia Carter.

''REGL KANINIZIN İLAÇTAN FARKI YOK''

"Regl kanınızın ilaçtan farkı yok" diyen Jasmine Alicia Carter, amacını, ''Regl döngüsünde yatan kutsallığı anlamak ve onu geri almak için kadınlara yardımcı olmak.'' sözleriyle açıklıyor.

Kadınlara tarih boyunca regl dönemlerinden utanmalarının öğretildiğini söyleyen 30 yaşındaki Carter, tampon ve pedlerin kadının kanını saklamak ve reglin normal işleyişini bozmak için kimyasallar içerdiğini iddia ediyor.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; regl kanında kadınların ihtiyaç duydukları tüm besleyicilerin olduğunu öne süren Carter, ''News Dog Media'' sitesine verdiği demeçte, regl olduğu dönemde tuvalette çömelip menstrual kapını çıkardığını ve bu kapta biriken kanı içtiğini anlattı.

BAZEN BİRKAÇ YUDUM BAZEN DE TAMAMI

Bedeniyle iletişiminin çok iyi olduğunu belirten Carter, ihtiyacına göre bazen birkaç yudum aldığını, bazen de biriken kanın tümünü içtiğini söyledi.

Carter'ın regl kanında bulunduğunu savunduğu besleyici maddeler arasında ise protein, demir, bakır, selenyum bulunuyor.

Regl kanındaki besin maddelerinin kişinin sağlığıyla da ilişkili olduğunu iddia eden Carter, "Örneğin her gün zararlı şeyler yerseniz regl kanınız o kadar da iyi olmayacaktır" dedi.

YÜZ MASKESİ DE YAPIYOR

Regl kanını içmenin yanı sıra bu kandan yüz maskesi yaptığını da anlatan Carter, "Hiç ciddi cilt sorunları yaşamadım ama bu maskeler sayesinde cildimin en iyi halinde olduğunu hissediyorum" ifadesini kullandı.

''HİÇBİR BİLİMSEL DAYANAĞI YOK''

Bilim ise Carter'ın görüşlerini desteklemiyor. Cosmopolitan dergisine açıklamalardan bulunan dermatolog Jennifer Vickers, regl kanının cilde faydalı bazı özellikleri olduğu söylense de maske olarak kullanılmasının hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını vurguladı.