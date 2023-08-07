Çin'deki organizasyonda milli atlet Derya Kunur'un ayakkabısı çıktı Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 5.000 metre finalinde koşarken ayakkabısı çıkan Derya Kunur, tezahüratlar eşliğinde devam ettiği koşuyu 8. sırada bitirdi.

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ensonhaber.com

31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları, Çin'de devam ediyor.

Chengdu kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda sporcular, 18 branşta mücadele edecek.

8 Ağustos'ta sona erecek oyunlarda Türkiye'yi 11 branşta 108 sporcu temsil ediyor.

Onlardan biri de milli atlet Derya Kunur...

Koşarken sol ayakkabısı çıktı

5.000 metre finalinde piste çıkan Kunur'un talihsizlik sonucu sol ayakkabısı ayağından çıktı.

Milli atlet bir an duraksasa da koşuya devam etti.

Yarışı 8. sırada tamamladı

Türk sporcuyu gören izleyiciler bir anda yoğun tezahürata başladı.

Hızlanan sporcu, yarışı yedinci sırada tamamladı. Derya Kunur, yarışmada kişisel en iyi skoruna ulaştı.

Kunur'a yoğun tezahürat

Kunur, bitiş çizgisini geçtiğinde yoğun bir tezahüratla karşılaştı. Son gücüyle yere uzanan sporcu, bu anın tadını çıkardı.

Kunur, ayakkabısını düşürdüğünde çok kötü hissettiğini ancak tezahüratlar arasında tekrar koşmayı sürdürdüğünü belirtti.