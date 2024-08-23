Çinli Büyükelçi Liu'nun Rize ziyareti: Çayları deneyip puanladı Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sbaobin Liu, Rize ziyaretinde kendisine ikram edilen çaylara hayran kaldı.

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İHA

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sbaobin Liu, Rize'yi ziyaret etti.

Rize Valiliğine ziyaret eden Büyükelçi Sbaobin Liu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile bir araya geldi.

ÇAYLARI TADIP PUAN VERDİ

Valilikte yapılan toplantı sonrası büyükelçi Sbaobin Liu'ya çeşitli çaylar denetildi.

İçtiği farklı çaylara hayran kalan Sbaobin Liu, bütün çaylara 100 puan verdiğini belirtti. Büyükelçi Liu, Çin ve Rize arasında bir iş birliğinin ilerleyen dönemlerde yapılacağını ifade etti.

"ÇİN VE TÜRKİYE, RİZE'DE BİR İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİR"

İçtiği bütün çaylara hayran kalan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sbaobin Liu, Rize ile bir iş birliği yapacaklarını belirterek “Bu sefer özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'yi ziyaret etmekten büyük memnuniyet ve mutluluk hissediyorum. Dün gece Rize'ye geldim ve geldikten sonra ilk uğradığım yer Çay Çarşısı oldu. Orada büyük bir çay bardağı var. Rize çayıyla meşhur olan bir il. Bunu gelmeden önce de biliyorduk. Bu seferki ziyaretimin amacı hem vali beyle hem de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü ile hem de çay üretimi yapan arkadaşlarla görüştüm.

"İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Belki de Türkiye ile Çin arasında çay ile alakalı ne yapabiliriz diye değerlendirdik. Burası hem Türkiye Cumhurbaşkanı'nın memleketi hem de önemli çay başkenti. Onun dışında zengin kültür ve turizm kaynakları da var. Kesinlikle Türkiye ve Çin, Rize'de bir iş birliği yapabiliriz. Çin Büyükelçiliği olarak da kesinlikle gelecek dönemde Çin ve Rize ili arasında iş birliğini geliştirmek için elimizden geleni yapacağız.

"ÇAY SADECE BİR İÇECEK DEĞİL"

Ben az önce tadına baktığım bütün çaylara 100 puan verdim. Bence hem Çin hem de Türkiye özellikle geleneksel tariflere uyan ülkeler. Çin'de çaya, ‘ça' diyoruz. Türkiye'de çay diyoruz. Bu yüzden telaffuzdan da çok benziyor. Bence bunla ilgili bir tarih kaynağı vardır.

Bence çay sadece gündelik yaşamda tüketilen bir içecek değil. Bir kültür ve bir insanın yaşama nasıl davranıyor ile ilgili bir tarzdır. Gelecek aşamada Çin ve Rize arasındaki değişim çay teknolojisinde değil, halk ile halk arasında, kültür ile kültür arasında bir değişim olacaktır.” ifadelerini kullandı.

ÇAY TADIMINDA SICAK SOHBET

Çay ile birlikte bir sohbet yaptıklarını ifade eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Çay bizim için en önemli değerlerden bir tanesi. Aynı zamanda turizm odak noktamız. Bu iki alanda birbirimizle iş birliği gerçekleştireceğimizi ifade ettik. Çay tadımlı sıcak bir sohbet gerçekleştirmiş olduk.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)