Çoban köpeği ile kavgaya tutuştu! Nesli tükenmek üzere olan alaca sansar Nevşehir’de ortaya çıktı Nevşehir'de koyunlarını otlatan çoban, sürünün yakınlarına gelen bir alaca sansarı görüntüledi. Çobanın yanındaki köpek ile sansarın kavgası ise görüntülerdeki yerini aldı.

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İHA

Nevşehir'deki olayda, sürüsünü otlatan çobanın yakınlarına nesli tükenmekte olan bir alaca sansar geldi.

Çoban köpeğinin, ilk kez gördüğü ve kendisine karşı saldırgan tavır sergileyen bu canlıya karşı havlayarak savunmaya geçtiği görüldü.

Türkiye'de her yıl yaz dönemlerinde ortaya çıkan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde bulunan alaca sansar, Nevşehir'de köpekle kavga ederken görüntülendi.

Alaca sansar ile çoban köpeğinin kavgası görüntülere yansıdı

Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyünde çobanlık yapan Bülent Çelik köyünde koyun otlatırken ilk defa karşılaştığı alaca sansarın koyun köpekleri ile kavgasını cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

"İlk defa karşılaştım"

Çoban Çelik, "hayrete düştüğünü" söylediği olayda yaşadıklarını şöyle dile getirdi: