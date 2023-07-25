Nevşehir'deki olayda, sürüsünü otlatan çobanın yakınlarına nesli tükenmekte olan bir alaca sansar geldi.
Çoban köpeğinin, ilk kez gördüğü ve kendisine karşı saldırgan tavır sergileyen bu canlıya karşı havlayarak savunmaya geçtiği görüldü.
Türkiye'de her yıl yaz dönemlerinde ortaya çıkan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde bulunan alaca sansar, Nevşehir'de köpekle kavga ederken görüntülendi.
Alaca sansar ile çoban köpeğinin kavgası görüntülere yansıdı
Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyünde çobanlık yapan Bülent Çelik köyünde koyun otlatırken ilk defa karşılaştığı alaca sansarın koyun köpekleri ile kavgasını cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.
"İlk defa karşılaştım"
Çoban Çelik, "hayrete düştüğünü" söylediği olayda yaşadıklarını şöyle dile getirdi:
Bugün ömrümde ilk defa hayvanları otlatırken değişik bir hayvan türüyle karşılaştım. Köpeklerin havlama sesini duyup yanlarına gittiğimde alaca sansarı gördüm. Bölgede nadir rastlanılan bu hayvanı ömrümde ilk defa gördüm. Karşılaştığım bu anları video çekerek köylülere sordum ama bilen çıkmadı. Yaşadığım olay karşısında hayretler içerisinde kaldım.