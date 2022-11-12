ÇÖK-KAPAN-TUTUN: Türkiye geneli deprem tatbikatı saat kaçta?

Türkiye genelinde Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı yapılacak. Peki, Türkiye geneli deprem tatbikatı saat kaçta?

Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak "çök-kapan-tutun" tatbikatı için geri sayım sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, tatbikatı hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

1999 Düzce depreminin yıl dönümünde yapılacak olan bu tatbikat, herkes için büyük önem arz ediyor.

Deprem bölgesi olan ülkemizde herkesin, deprem anında neler yapılması gerektiğini bilmesi gerekiyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, açıklamasında detayları da bir bir anlattı.

Bunun üzerine, "Türkiye geneli deprem tatbikatı saat kaçta?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Türkiye geneli deprem tatbikatı saat kaçta? İşte yanıtı...

Türkiye geneli deprem tatbikatı saat kaçta?

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD)12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla yarın saat 18.57'de ülke genelinde "çök kapan tutun" tatbikatı yapılacak.

Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulacak anonsta, "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı yapılmaktadır." ifadesi kullanılacak.

Tatbikat kapsamında, mesajın duyulması halinde güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında ya da altında çökülecek. Sırt, pencerelere dönük şekilde kapanılacak, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korunacak. Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenecek.