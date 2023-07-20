ÇÖL SICAKLARI GERİ GELDİ II O iller dikkat: 7 derece birden yükselecek... Meteoroloji, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü hava durumu raporunu yayınladı. Dışarı çıkacaklar planını bu rapora göre yapabilecek. Peki, Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık