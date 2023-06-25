Çorum'da bıçakçılarda Kurban Bayramı yoğunluğu Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanlar için bıçaklar bilinmeye başladı. Evlerde de kurbanı dağıtmak ve daha sağlıklı saklamak için bıçaklar bileşletiliyor.

AA

Bıçakçıların en yoğun çalıştığı zamanlar Kurban Bayramı öncesi oluyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorum'da da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçıların mesaisi arttı.

Ustalar, bilemenin yanı sıra vatandaşların getirdiği kırık bıçakları onarıyor.

Tarihi Çöplük Çarşısı'nda faaliyet sürüyor

Tarihi Çöplük Çarşısı başta olmak üzere kentin farklı noktalarındaki bıçakçılar, bir yandan kendi ürünlerinin satışını yaparken diğer yandan da vatandaşların bıçaklarını bileme makinesiyle keskinleştiriyor.

Bayram nedeniyle yoğunluk yaşanıyor

Eski Kerebi Gazi Çarşısı'nda faaliyet gösteren bıçak ustası Abdulsamet Poyraz, bayram nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

"Bıçak bileme 10, balta ve satır 20 lira"

Bıçağın yanı sıra satır, balta gibi gereçlerin satış ve onarımına talebin arttığını belirten Poyraz, şu bilgiyi verdi:

Bıçakçılar olarak bu yoğunluktan memnunuz. İnsanlar bıçaklarını getirip bize bırakıyor. Biz de daha iyi hale getirip teslim ediyoruz. Bu yıl Çorum'da bıçak bileme 10, balta ve satır 20 lira ücretle yapılıyor.

"Kurban kesenler profesyonel olmalı"

Kurban keserken kazalar yaşanabildiğine dikkati çeken Poyraz, "Kurban kesenler profesyonel olmalı ve profesyonel aletler kullanmalı." diye konuştu.