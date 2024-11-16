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DHA

Çorum'da yaşanan feci patlamanın izleri siliniyor...

Merkeze bağlı Osmancık Caddesi’ndeki 6 katlı Hilal Apartmanı’nda, bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması yaşandı.

Büyük paniğe neden olan patlamayla birlikte apartman ile çevresindeki binalar ve caddede park halindeki araçlarda hasar oluştu.

1 ÖLÜ, 33 YARALI

Patlamada 3’üncü katta ikamet eden Osman Keyinci (65) yaşamını yitirirken 33 kişi de yaralandı.

YIKILIYOR

13 gün sonra, patlama nedeniyle kullanılamaz hale gelen ve büyük tehlike oluşturan binanın kontrollü olarak yıkımına başlandı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bina ve çevresinde araç ve yayaların geçişi durduruldu.

YENİ GÖRÜNÜTLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, patlama anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde, patlamanın şiddetiyle iş yerlerinin camlarının kırıldığı, caddede yürüyen insanların kaçtığı anlar görüntülendi.