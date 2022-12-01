- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Çorum'da polis yaşlı adamı Heimlich manevrası ile kurtardı
Çorum'da polis yaşlı adamı Heimlich manevrası ile kurtardı
Bir lokantada nefes borusuna yemek kaçan yaşlı bir kişinin trafik polisince Heimlich manevrasıyla kurtarılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
- 01.12.2022 - 12:05
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, bir lokantada yaşlı arkadaşıyla yemek yiyen bir kişinin, nefes borusuna yemek kaçtı.
Arkadaşının nefes alamadığını fark eden adam yaşlı adama müdahale etmeye çalıştı.
Bu sırada yan masada bulunan Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bünyamin Temiz, yerinden kalkarak yaşlı adamın yanına gitti.
Polis Heimlich manevrası ile kurtardı
Polis memuru Temiz, Heimlich manevrası yöntemiyle müdahale ettiği yaşlı kişiyi yeniden nefes almasını sağlayarak kurtardı.
O anlar kayıt altına alındı
AA'nın haberine göre, yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.
Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan kişiyi polis Heimlich manevrasıyla kurtardı VİDEO