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    Çorum'da polis yaşlı adamı Heimlich manevrası ile kurtardı

    Bir lokantada nefes borusuna yemek kaçan yaşlı bir kişinin trafik polisince Heimlich manevrasıyla kurtarılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 01.12.2022 - 12:05
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    Çorum'da polis yaşlı adamı Heimlich manevrası ile kurtardı

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde, bir lokantada yaşlı arkadaşıyla yemek yiyen bir kişinin, nefes borusuna yemek kaçtı.

    Arkadaşının nefes alamadığını fark eden adam yaşlı adama müdahale etmeye çalıştı.

    Bu sırada yan masada bulunan Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bünyamin Temiz, yerinden kalkarak yaşlı adamın yanına gitti.

    Polis Heimlich manevrası ile kurtardı

    Polis memuru Temiz, Heimlich manevrası yöntemiyle müdahale ettiği yaşlı kişiyi yeniden nefes almasını sağlayarak kurtardı.

    O anlar kayıt altına alındı

    AA'nın haberine göre, yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

    Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan kişiyi polis Heimlich manevrasıyla kurtardı VİDEO

    Çorum da polis yaşlı adamı Heimlich manevrası ile kurtardı #1

    Çorum da polis yaşlı adamı Heimlich manevrası ile kurtardı #2

    Çorum da polis yaşlı adamı Heimlich manevrası ile kurtardı #3


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