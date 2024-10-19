Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'i andı

AA

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 21. yılı dolayısıyla anılıyor.

Bilge Kral olarak tanınan devlet adamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da unutmadı.

Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle yad ettiğini bildirdiği bir paylaşım yaptı.

"HASRETLE, RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaş meydanlarında cesur bir asker, milletini bağımsızlığa taşıyan bilge bir lider olan, kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin yıl dönümünde hasretle, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.